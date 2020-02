Itàlia aïlla deu pobles i posa en quarantena a 250 persones pel coronavirus

Catorze persones residents a la ciutat de Codogno, a la regió de Llombardia, han donat positiu

Actualitzada 21/02/2020 a les 21:14

El coronavirus ha arribat a Itàlia. Catorze persones residents a la ciutat de Codogno, a la regió de Llombardia situada al sud-est del país, han donat positiu. Més tard s'hi han sumat dos casos nous a la regió de Vèneto i finalment el govern italià ha admès la gravetat de la situació.L'escenari ha comportat que un total de 250 persones es trobin en quarantena, i deu localitats limítrofes al focus original de Llombardia es troben en aïllament. Això afecta un total de 45.000 habitants. A més, el govern de la regió s'ha vist obligat a tancar locals públics com comerços, escoles i edificis administratius, recomanant a la població no sortir de les seves cases.Aquests casos se sumen als de dos turistes xinesos i un italià, repatriats de Wuhan, que es troben hospitalitzats a Roma.Pel fet que el focus de contagi i el vincle epidemiològic entre aquests nous afectats és, a hores d'ara, desconegut, l'alarma mèdica s'ha instaurat al país.El primer cas detectat, un home de 38 anys, va ser hospitalitzat dimecres. Com que el pacient no tenia cap mena de connexió evident amb la Xina es va descartar el contagi per coronavirus però el seu estat de salut va empitjorar. La seva dona va alertar a les autoritats sanitàries que el seu marit havia estat en contacte amb un amic que havia tornat de la Xina. Els professionals sanitaris van realitzar-li proves de diagnosi i, tot i donar negatiu, es creu que va contraure el virus anteriorment i que la infecció s'hauria erradicat, motiu pel qual les proves de coronavirus van donar un resultat negatiu.La dona d'aquest pacient, embarassada de vuit mesos, va donar positiu igual que un home que havia estat fent esport amb ell i que regentava un bar de la localitat de Codogno. Després, tres clients més de l'establiment van ser infectats. Tots ells van ser ingressats la nit de dijous a divendres a l'hospital de la localitat amb símptomes de pulmonia, les anàlisis posteriors van confirmar la infecció.Aquesta de llista de contagis va augmentant i vuit persones més de Llombardia, entre ells cinc metges i tres pacients de l'hospital de Codogno. L'entorn de l'home de 38 anys es troba aïllat en aquests moments, per tal de frenar l'avenç del coronavirus.El ministre de salut italià, Roberto Speranza, el cap de l'Agència Nacional de Protecció Civil, Angelo Borrelli, van mantenir ahir dijous una reunió d'urgència amb les autoritats locals. En aquesta reunió es va prendre la decisió de tancar establiments, bars i restaurants, escoles i edificis administratius de deu pobles de la regió durant una setmana.