Foment proposa 81 esmenes al projecte de llei d'acompanyament dels pressupostos

La confederació ha destacat la importància de destinar més volum a les partides dedicades a l'activitat productiva, ja que aquest any «està previst una notable moderació en la creació dels llocs de treball». «Un sistema fiscal que penalitzi el dinamisme econòmic i empresarial serà un llast per protegir la posició de Catalunya com el millor territori del mediterrani i del Sud d'Europa per a la inversió i atracció de talent», ha assegurat la patronal a través d'un comunicat.Foment del Treball ha demanat suprimir les modificacions de la Llei de Turisme de Catalunya i ha proposat l'eliminació de la «figura anacrònica» de l'impost de Patrimoni. En aquest sentit, ha defensat tornar a les bonificacions existents en la darrera reforma de successions i donacions.A més, la patronal ha reclamat la supressió de la modificació de l'impost sobre els habitatges buits i ha advertit que pot generar un efecte «contrari al desitjat».En referència a les begudes ensucrades, la confederació ha afirmat que la creació d'un impost no implica un canvi en els hàbits de salut sinó que «està suportat pel consumidor, que discrimina productes i no està orientat a afavorir dietes equilibrades».Les esmenes critiquen també la previsió d'incrementar la tarifa de l'impost sobre els establiments turístics, ja que consideren que pot generar «conseqüències negatives» sobre els resultats del sector i «reduir la competitivitat» de Barcelona en comparació amb altres ciutats.Pel que fa a l'IRPF, la patronal ha recomanat la supressió de l'article 64 del projecte de llei, perquè l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques «provoca un augment de la càrrega impositiva».Algunes de les esmenes presentades fan referència a l'impost sobre instal·lacions de telecomunicacions. La patronal ha manifestat que «es penalitzen activitats essencials» per a la indústria que «no tenen cap afectació al medi ambient». A tall d'exemple, s'ha referit a la previsió de contemplar el transport de telefonia i telemàtica com a activitat imposable i ha assegurat que són «un factor de sostenibilitat i de reducció de l'impacte ambiental».Set esmenes tracten també de «corregir» la càrrega tributària a l'activitat de l'aigua. La patronal ha considerat que la regulació «contempli els sobrecostos de les entitats subministradores, les repercussions sobre l'equilibri econòmic financer de les concessions i el risc que la normativa obligui a recórrer a altres fonts d'abastament fora de la conca fluvial de Catalunya».En qualsevol cas, l'organització empresarial ha valorat «positivament» el fet de tenir pressupostos després de dues pròrrogues el 2018 i 2019.