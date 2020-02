Els Bombers incorporen vuit vehicles lleugers nous per als Equips de Prevenció Activa Forestal

Renoven la flota a Igualada, Montblanc, Gandesa, Moià, Solsona, Figueres, Santa Coloma de Farners i Granollers

Actualitzada 21/02/2020 a les 11:56

Els Bombers han incorporat aquesta setmana vuit vehicles lleugers nous per als Equips de Prevenció Activa Forestal. Els anteriors havien quedat obsolets. D'aquesta forma, les unitats guanyen mobilitat per desplaçar-se a les zones de treball amb el material necessari per desenvolupar les tasques de prevenció i suport en l’extinció d’incendis forestals que realitzen durant tot l’any. La renovació de la flota de vehicles forma part del Pla Estratègic 2025 dels Bombers de la Generalitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat la «lliçó apresa» els últims anys. «Mai més hem de tornar a deixar caure el sistema d’emergències tal com va passar en l’època de l’adversitat econòmica», ha dit.