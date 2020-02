Les cases d'apostes podran mantenir-se a les samarretes, però no per a 'talles petites' a la venda

Actualitzada 21/02/2020 a les 12:21

El joc 'online' podrà publicitar-se en els partits de futbol i d'altres esdeveniments esportius, tant en els estadis com en les seves retransmissions per ràdio i televisió, sempre que aquests comencin a partir de les vuit de la tarda, segons l'esborrany de reial decret que presentarà el Ministeri de Consum.Així, aquests esdeveniments són una excepció a la limitació de la publicitat del joc online a la franja horària compresa entre la 1 i les 5 de la matinada que contempla l'esborrany i que tampoc afectarà els anuncis de Loteries i Apostes de l'Estat i de l'ONCE, segons han explicat fonts del departament que dirigeix Alberto Garzón.De la mateixa forma, queden exempts els patrocinis de les samarretes dels equips esportius, excepte aquelles de talla petita destinades a la venda, si bé les fonts no han precisat a quines grandàries concretes afectarà.Aquestes excepcions es justifiquen en un respecte a la Llei Audiovisual, han assegurat les mateixes fonts, que neguen haver rebut cap mena de pressió per part dels diferents agents implicats en aquesta matèria.No obstant això, tant en el cas dels esdeveniments esportius com en el de Loteries i l'ONCE, la publicitat estarà sotmesa a restriccions de contingut, com són la prohibició de rostres famosos, d'«interpel·lacions agressives» al consum immediat, de missatges que suggereixin que el joc és una sortida a problemes econòmics o que atorga superioritat moral o èxit als qui participen, entre altres.També queda vetada la dels bons de captació i fidelització i limitarà a cent euros les ofertes amb les quals els propis operadors els ofereixen en el seu web; de la mateixa manera, no permetrà la recirculació de diners aparellats a un d'aquests bons o oferir-li-ho a consumidors de risc.Entre les més de 100 mesures que recull l'esborrany que aquest divendres presentarà Garzón, i que segons les mateixes fonts modificarà «gairebé el 99% de la publicitat del joc», figura a més la del veto de tots els anuncis del joc en xarxa en tanques i suports urbans físics com a marquesines o autobusos.No obstant això, la de bingos, casinos o salons de joc continuarà sent competència autonòmica i dependrà d'elles la publicitat d'aquests establiments que, han apuntat les fonts, ja és «bastant restrictiva» en la majoria de comunitats.Igualment es restringeixen els anuncis a l'interior i en els exteriors de locals als quals poden accedir els menors, com les sales de cinema, així com en les pàgines d'Internet destinades a ells.Per a protegir a aquest col·lectiu especialment vulnerable, l'esborrany pretén exigir als operadors que optimitzin mecanismes de control parental perquè la publicitat del joc sigui inaccessible.Els operadors que incompleixin la normativa seran castigats d'acord amb les sancions recollides en la llei del joc: per una falta greu, la multa serà d'entre 100.000 i 1 milió d'euros i, en cas de reiteració, es dispararan a entre 1 milió i 50 milions d'euros o fins i tot la revocació de la llicència.Amb tot això, el Ministeri de Consum confia a poder respondre «a una demanda social creixent» per a prevenir conductes addictives i protegir als joves d'aquestes. I espera que el reial decret pugui ser una realitat aquest estiu, abans que doni principi la temporada esportiva.