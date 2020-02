CCOO reclama al Govern més inversió en polítiques socials, inversió industrial i teixit productiu

CCOO subratlla que els pressupostos del 2020 són els primers que superen l'increment del PIB previst i corregeixen la línia de retallades que es van viure durant la crisi. Amb tot, segons el sindicat, «arrosseguen la paràlisi institucional viscuda en els darrers dos anys a causa del conflicte polític amb l'estat, i les partides destinades a despesa social estan per sota dels pressupostos del 2010, en termes relatius, abans d'una crisi que ha deixat un paisatge amb més desigualtat, més precarietat i més pobresa i que per tant es requereixen més recursos».Segons un comunicat de CCOO, Pacheco ha demanat al vicepresident Aragonès «augment de l'IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) per entomar les necessitats urgents de les persones més vulnerables de la societat catalana, més inversió en els temes industrials i el teixit productiu, com el Pacte Nacional per a la Indústria, sobretot davant la situació que viu el sector a Catalunya amb un augment preocupant d'Expedients de Regulació d'Ocupació i també l'augment de la partida destinada a qualificació i coneixement, especialment pel que fa a la Formació Professional». A més, CCOO ha considerat que la partida dedicada a polítiques d'habitatge és insuficient per la necessitat social que hi ha.