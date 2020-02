«No penso liderar una etapa en què dins del partit tinguem baronies», avisa

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha carregat aquest divendres contra el «model de baronies» que creu que defensa el sector crític de la formació, encapçalat pel vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea. «Jo no crec en salvapàtries ni en salvapartits», ha assegurat durant un acte a Barcelona acompanyada dels líders de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa i Lorena Roldán, i de l'eurodiputat Jordi Cañas. Igea reclama més protagonisme de les agrupacions territorials davant de l'executiva central, però Arrimadas ha dit que no pensa «liderar una etapa en la qual dins del partit hi hagi baronies» i ha demanat «que ningú s'escudi en la participació» per canviar el funcionament de la formació taronja.