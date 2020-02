Torra descarta reunir la taula de diàleg dilluns «per raons personals»

Després que ahir la Moncloa fes pública a través de la premsa la proposta del 24 de febrer a la Moncloa, Torra li ha transmès amb una carta el seu malestar pel fet que no fos una data pactada per les dues parts. «Vós i jo vam quedar en la reunió al Palau de la Generalitat que la data, així com el lloc de la reunió i l'ordre del dia, es fixarien a través d'uns equips tècnics designats per tots dos», ha recordat el president català.Torra assegura que està a disposició de fixar aquestes qüestions «com més aviat millor» però argumenta que la reunió no es pot fer dilluns «per raons de caràcter personal i privat» de la seva agenda. I afegeix que aquesta qüestió d'agenda ja va ser comunicada a la Moncloa ahir en el moment que el gabinet de la presidència de Sánchez va proposar el 24 a través d'una trucada de telèfon. Per aquest motiu, Torra assegura que encara li va sorprendre més que, 20 minuts després, el govern espanyol anunciés públicament la proposta.Tot i aquesta disputa sobre la data de la reunió, Torra garanteix que la seva disposició a reunir la taula de diàleg «com més aviat millor» és «completa». I li ofereix fins a cinc dates en els propers dies: demà divendres 21 de febrer, diumenge 23 o dimecres, dijous o divendres de la setmana que ve (26, 27 i 28 de febrer).Torra assegura que la delegació catalana està preparada per començar la negociació i avança les qüestions que portaran a la reunió: Reconeixement i exercici del dret a l'autodeterminació i fi de la repressió, amnistia i reparació. Així mateix, també afegeix «condicions favorables» per a la negociació: calendari de treball, sistema de validació i proposta de mediació internacional, i reconeixement de totes les parts en conflicte, incloent presó i exili.