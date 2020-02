Generalitat i govern espanyol tanquen la taula de diàleg per a dimecres a la tarda a la Moncloa

Ara que ja s'ha tancat la data, l'escull continua sent el contingut de la trobada i la figura del mediador internacional, que reclama la Generalitat -sobretot Torra i JxCat, ja que ERC no la considera imprescindible. El president espanyol ha advertit aquest migdia des de Brussel·les que veu la taula de diàleg com un «pas bastant substancial», i ha apostat per parlar primer dels temes en què es podrà arribar a un acord «de manera més fàcil».Per la seva banda, Torra proposa debatre sobre el dret a l'autodeterminació, la fi de la «repressió», l'amnistia, i abordar un calendari de treball, la proposta d'un mediador internacional, i reconèixer la presó i l'«exili» com a parts implicades en el conflicte.Pel que fa a la composició de la taula, la delegació espanyola estarà formada pel propi Sánchez, Pablo Iglesias i Carmen Calvo -vicepresidents-, i els ministres Salvador Illa, Carolina Darias i Manuel Castells. L'equip català encara no s'ha confirmat, més enllà de les assistències ja tancades de Torra i el vicepresident, Pere Aragonès -que han mantingut una reunió a Palau aquest matí. Tampoc queda clar, encara, si tots els membres de la delegació catalana seran representants del Govern.El mediador internacional continua sent motiu de disputa. Torra i JxCat veuen aquesta figura com «imprescindible», i reivindiquen la resolució del Parlament aprovada amb els vots del bloc independentista. Aragonès i ERC també compren incloure un mediador però rebutgen que, de no ser-hi -Madrid el veta-, es bloquegi i dinamiti la taula de diàleg. Sánchez ha insistit que els mediadors seran «els 47 milions d'espanyols» perquè hi ha «voluntat de transparència absoluta».