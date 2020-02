Els nous professors tindran un any de pràctica tutelada abans d'exercir

La mesura s'inclourà en el projecte de llei que vol derogar la Lomce

Actualitzada 20/02/2020 a les 13:31

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha anunciat aquest dijous que els futurs professors tindran un any de pràctica tutelada abans d'incorporar-se a la seva professió, una mesura que anirà inclosa en el seu projecte de llei (Lomloe) amb el qual es vol derogar la Lomce.Ho ha dit en la seva primera compareixença en aquesta legislatura en la Comissió d'Educació del Congrés, on ha explicat que l'any de pràctica tutelada «permetrà incorporar-se als nous docents a la seva tasca amb les garanties d'una adequada supervisió».Es preveu -ha especificat- que en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la nova llei hi hagi una proposta normativa que reguli la formació inicial i permanent, l'accés a la professió i el desenvolupament de la carrera docent.La ministra ha comentat que des de fa anys es debat «la necessitat de comptar amb aquesta fase d'incorporació progressiva a una professió complexa que, com succeeix en el cas dels metges i els jutges, ha de realitzar-se amb exquisit rigor i cura».Per això, el propòsit del ministeri és posar en marxa aquest any de pràctiques -no s'ha aclarit si seran remunerades- juntament amb la revisió del procés d'accés a la funció pública docent que això comporta.Aquesta proposta recorda a l'anomenat MIR educatiu que diversos governs i partits han anat suggerint per a reforçar la professió docent.En l'actualitat, és requisit imprescindible fer tenir un grau i després fer un màster (on hi ha pràctiques) per a ensenyar a Secundària i Batxillerat, tant per a centres públics com privats.Però per a Infantil i Primària només fa falta estudiar el grau de Magisteri i, en el cas d'optar als centres públics, es requereix aprovar una oposició que comporta una fase pràctica i es requereixen un mínim de tres mesos (no més d'un curs escolar) de pràctiques sota la tutoria de professors experimentats que regulen les comunitats autònomes.I encara que durant la carrera hi ha pràctiques en algunes matèries, no s'està en una aula exercint amb un professor tutor com ha proposat ara la ministra.Amb la Lomloe també s'actualitzarà el marc de la formació contínua i l'avaluació de l'acompliment docent.La ministra ha assegurat que, en col·laboració amb el Ministeri d'Universitats i la Conferència de Degans d'Educació, ja s'ha començat a revisar la formació inicial dels docents, tant els graus d'Educació Infantil i Primària com el Màster de Formació del Professorat de Secundària, «per a garantir les competències que requereix ensenyar en una escola inclusiva».A més, Celaá ha dit que amb les comunitats treballaran en l'estabilitat de les plantilles i a reduir «les altes taxes d'interinitat», que han baixat del 29,4 al 23,3 per cent però s'ha d'arribar al 8 per cent.Així mateix, es treballarà per a aconseguir un Estatut del Personal Docent.