Els Mossos d'Esquadra es podran jubilar als 59 o 60 anys

Actualitzada 20/02/2020 a les 09:45

Els Mossos d'Esquadra es podran jubilar anticipadament als 59 o 60 anys a partir de 2021, després d'un acord al que han arribat la majoria dels sindicats i el Departament d'Interior en una reunió celebrada aquest dimecres. Tant fonts sindicals com del departament d'Interior han dit que l'acord assolit que arriba després de dos anys de negociacions és «històric». A la reunió s'ha arribat a altres acords com l'ampliació de les hores d'assumptes personals o un augment en la compensació de nocturnitat i festius, entre d'altres. Fonts de la conselleria que encapçala Miquel Buch han posat en valor que en un any i mig s'hagin aconseguit acords amb Mossos i Bombers. Han signat tots els sindicats menys USPAC, SEGCAT i CSIF.El document de l'acord, al que ha tingut accés l'ACN, consta de vint punts. Pel que fa a la jubilació anticipada, que és el punt més destacat pels sindicats, s'acorda que els agents es podran jubilar als 60 anys o als 59 amb 35 anys de servei al cos.Entre els altres acords hi ha el reconeixement del dret dels funcionaris del cos a gaudir de 68 hores per assumptes personals per cada any complert de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a l'any o en els casos de reducció de jornada.Hi figura la recuperació del complement per incapacitat temporal al 100%, l'aplicació dels acords presos a la mesa de Funció Pública sobre el Fons d'Acció Social, i la recuperació del compliment de productivitat. També s'incrementa la compensació de nits i festius.Es donarà compliment a un compromís antic per l'equiparació amb altres funcionaris de cossos especials del Departament d'Interior, es garantirà el nombre de 18.267 efectius al cos de Mossos d'Esquadra i s'incrementaran les compensacions de les hores extraordinàries.També s'estableix que s'acabaran de cobrar les pagues extres dels anys 2013 i 2014 els anys 2021 i 2022 o l'abonament de les hores extraordinàries del dispositiu Àgora del novembre i desembre del 2018. Cobraran en concepte de Moin vuit euros per cada dia en què treballin 12 hores o més diàries.En representació del Departament d'Interior ha signat el secretari general, Brauli Duart, el director general de la policia, Pere Ferrer, i la subdirectora de Recursos Humans, Esperança Cartiel. Pel que fa als sindicats de Mossos d'Esquadra, han signat els representants de SAP, SPC, CATME, SME, SAME, SEIME, SICME, COPCAT i AFITCME. Els que no han signat són USPAC, SEGCAT i CSIF.