El Regne Unit demanarà parlar anglès i una oferta de treball

Actualitzada 19/02/2020 a les 20:49

Els immigrants que arribin al Regne Unit a partir de 2021 hauran d’acreditar un nivell suficient d’anglès i tindran preferència per obtenir un visat d’entrada a aquells que arribin amb una oferta de treball o bé acadèmica, segons els plans del govern britànic divulgats ahir. L’executiu detalla que la nova llei d’immigració que espera aprovar en els propers mesos no inclourà una opció per donar permisos a treballadors «poc qualificats» ni una «ruta» d’entrada al país «per a ocupació temporal».

«Durant massa temps, un sistema migratori distorsionat per la llibertat de moviments europea ha fallat a l’hora de complir amb les necessitats dels britànics. La nostra proposta canviarà tot això», s’assenyala en el «llibre blanc» publicat pel govern de Londres, sobre el qual es desenvoluparà la nova legislació. «Necessitem canviar el focus de la nostra economia perquè deixi de assentar-se sobre la mà d’obra barata d’Europa i concentrar-nos, en canvi, a invertir en tecnologia i automoció. Els empleats hauran d’adaptar», detalla el text. Segons el projecte governamental, els europeus i els immigrants de la resta del món que vulguin viure al Regne Unit seran tractats amb el mateix barem.

La «màxima prioritat» del sistema serà donar entrada «a aquelles persones més qualificades i amb més talent», com científics, enginyers i acadèmics, destaca el document. Les ofertes de treball per a immigrants que vulguin obtenir un visat per entrar al país han de garantir un salari per sobre de les 25.600 lliures (30.800 euros) anuals, una reducció respecte a les 30.000 lliures (36.000 euros) que s’ofereixen ara als estrangers no comunitaris.

Els canvis entraran en vigor l’1 de gener de 2021, un cop hagi conclòs el període de transició del Brexit, en el qual el Regne Unit continua mantenint la lliure circulació de persones per a ciutadans de la Unió Europea. «El més adequat és que la gent parli anglès abans de venir al nostre país» i que «tinguin una ruta patrocinada, ja sigui a través d’una ocupació o bé d’una institució acadèmica», va declarar la ministra d’Interior, Priti Patel, a l’agència local PA.

El document publicat pel govern indica que els europeus que ja són al Regne Unit, que tenen dret a quedar-després del Brexit, «s’atorgaran a les empreses la flexibilitat necessària per complir amb les necessitats del mercat laboral». «Entenem que aquestes propostes representen un canvi significatiu per a les companyies», admet l’executiu, que prepara un «complet programa de comunicació» per informar les companyies dels futurs canvis en els pròxims mesos. La ministra va remarcar que el nou sistema migratori britànic permetrà al Regne Unit «reprendre el control» de la seva política migratòria «per primera vegada en dècades». «Això vol dir que tindrem un sistema global que no discriminarà entre els ciutadans europeus i no europeus, i significarà bàsicament que els millors i els més brillants podran venir al Regne Unit i portar aquí el seu talent, que reconeixerem amb un sistema de punts», va afegir Patel.

Londres inspirarà el seu model migratori en el d’Austràlia, en què els aspirants han de superar un llindar determinat de punts que s’atorgaran en funció de criteris com el nivell d’anglès, comptar amb una oferta de treball i altres factors que s’adaptaran en funció de les necessitats del mercat laboral. Els immigrants han de superar els 70 punts per poder optar a sol·licitar un visat d’entrada al país.