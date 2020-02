El Govern endurirà la legislació contra el tabac i suggereix una possible pujada d'impostos

El 34% de les persones entre 15 i 64 anys consumeix tabac diàriament

Actualitzada 20/02/2020 a les 16:54

Una possible pujada d'impostos i espais lliures de fum

Sobre el 'vapeig' i els beneficis d'augmentar la fiscalitat

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que la legislació contra el tabac farà «un pas en ferm» al llarg de la legislatura per a lluitar davant de l'augment del tabaquisme. «Hi ha certa urgència en un paquet de mesures per a evitar aquest problema que mata a més de 50.000 persones a l'any a Espanya. No cal relaxar-se i no ens relaxarem. La postura del Ministeri serà fer un pas ferm», ha afirmat rotundament.Segons l'última Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), elaborada pel Ministeri de Sanitat, el 34% de les persones entre 15 i 64 anys consumeix tabac diàriament, davant el 32,8% quan va entrar en vigor la Llei Antitabac de 2005, que posteriorment va ser reformada l'any 2010.La prevalença del tabaquisme està creixent en els últims anys malgrat les restriccions, per la qual cosa societats científiques i organitzacions implicades en la lluita contra el tabac aposten per endurir les lleis, amb mesures com augmentar els impostos, ampliar els espais lliures de fum o equiparar la regulació de cigarrets convencional amb les noves formes, com electrònics o 'vapeig'.El ministre s'ha reunit aquest dijous a la seu del Ministeri en una primera presa de contacte amb representants d'onze entitats, com el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Fumadores.org, Fundación Más que Ideas, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) o societats científiques de Cardiologia, Pneumologia o Oncologia Mèdica, per a abordar un enduriment de la normativa contra el tabac.Illa ha defensat que es produirà «un pas més» en fiscalitat o regulació de les noves maneres de fumar. «Hi ha un amplíssim consens amb les entitats en què cal fer un pas més enllà, amb un conjunt addicional de mesures que estudiarem en diferents fronts, com a la prevenció o la fiscalitat. És el problema més important de salut pública a Espanya i és evitable. Tots els problemes de salut pública els abordarem basant-nos en evidències científiques i sense que ens tremolin les cames», ha argumentat.El ministre no ha concretat mesures, perquè ha assenyalat que detallarà algunes d'elles en la seva compareixença a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que es realitzarà el dijous 27 de febrer. En qualsevol cas, ha mostrat el «compromís ferm» del Ministeri: «Desplegarem diferents mesures sobre aquest tema. Les concretarem quan les tingui ben estudiades amb el meu equip».Entre elles, ha reivindicat fer «un pas més» en fiscalitat. Igualment, ha assegurat que «la postura del Ministeri és que les noves maneres de fumar han de ser objecte de regulació». «Hi ha evidències científiques que no són saludables. Això és el que m'han traslladat i la línia de treball que estem estudiant», ha detallat, afegint de la mateixa manera que també s'està treballant a analitzar la possible ampliació d'espais lliures de fum.Per part seva, el president del CNPT, Andrés Zamorano, en representació de les societats que s'han reunit amb el Ministeri, ha explicat quines haurien de ser les iniciatives a prendre, com «equiparar a l'alça tots els productes del tabac i els seus derivats». «El problema és la nicotina, la gent no fuma perquè vol, la nicotina genera molta addicció», ha ressaltat.De la mateixa manera, demanen un empaquetatge genèric de tots els paquets o regular la publicitat i accés de productes de 'vapeig' i cigarrets electrònics: «No sabem per què aquests productes es poden publicitar en marquesines o a la televisió».Entre totes les seves propostes, ha destacat l'augment de la fiscalitat com «mesurada estrella»: «Hi ha estudis que apunten que un augment del 10% en el preu implica que un 4% de joves no s'iniciï en el tabaquisme».