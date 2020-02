Els investigadors observen un risc més gran de patir depressió en les dones

Actualitzada 19/02/2020 a les 14:19

La mala qualitat del son és un factor de risc significatiu per a l'inici de malalties neurològiques o neuropsiquiàtriques. Aquesta és una de les conclusions de l'article publicat a la revista 'Plos One' per investigadors del projecte Barcelona Brain Health Initiative (BBHI), que han analitzat dades de més de 4.500 voluntaris sans entre 40 i 65 anys després d'un any de seguiment. Han observat un risc més gran de patir depressió en la població femenina, i una part està relacionat amb una pitjor qualitat del son. També s'ha detectat una relació amb la presència de malalties com l'hepatitis i la hipertensió.