Sanitat ordena retirar un complement alimentari per contenir el principi actiu de la Viagra

Actualitzada 18/02/2020 a les 17:51

L'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministeri de Sanitat del govern espanyol, ha prohibit la comercialització i la retirada del mercat de tots els lots del complement alimentari Man Sinfin Sobres, distribuït per Man Esbul España SL. El motiu d'aquesta prohibició és que el producte no declarava en el seu etiquetatge la presència de sildenafil, principi actiu de la Viagra.El producte es presenta com a natural, ocultant al consumidor la presència d'aquest fàrmac, suposant un risc pels consumidors. Sobretot per aquells pacients susceptibles de patir reaccions adverses amb el consum d'inhibidors de la PDE-5, els quals podrien recórrer a aquests productes com a alternativa natural als medicaments.Els inhibidors de la PDE-5 estan contraindicats per pacients amb problemes de cor com angina inestable, angina d'esforç, insuficiència cardíaca, arrítmies incontrolades, hipotensió, hipertensió arterial no controlada, historial d'accident isquèmic cerebral, pacients amb insuficiència hepàtica greu i persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica anterior no arterítica o amb trastorns hereditaris degeneratius de la retina com ara retinitis pigmentosa.A més a més, Sanitat indica que aquests inhibidors poden causar reaccions adverses en interactuar amb altres medicaments.