Mor el director d'un hospital de Wuhan pel coronavirus

Al voltant de 2.000 treballadors sanitaris xinesos han resultat infectats pel nou coronavirus

Actualitzada 18/02/2020 a les 13:37

El doctor Liu Zhiming, director de l'Hospital Wuchang de la ciutat xinesa de Wuhan –epicentre de l'epidèmia del nou coronavirus– va morir aquest dimarts de la resultant pneumònia COVID-19, segons que va informar l'estatal 'Diari del Poble'.Liu, neurocirurgià de 50 anys, és el primer director d'un hospital que ha sucumbit a la malaltia, va detallar el rotatiu.L'hospital que el doctor Liu dirigia és un dels centres mèdics específicament designats per a l'atenció a pacients de COVID-19 a Wuhan, capital de la província d'Hubei, i que roman en quarantena des del passat 23 de gener.El COVID-19 ha provocat almenys 1.873 morts a tot el món, de les que 1.868 s'han certificat a la Xina continentalAl voltant de 2.000 treballadors sanitaris xinesos han resultat infectats pel nou coronavirus SARS-CoV-2, i diversos d'ells han mort, entre ells el doctor Li Wenliang, un metge que va tractar d'alertar als seus companys sobre una possible nova malaltia i va ser reprès per «difondre rumors» per part de les autoritats.De moment, el COVID-19 ha provocat almenys 1.873 morts a tot el món, de les que 1.868 s'han certificat a la Xina continental, on també s'han registrat 72.436 contagis –entorn del 99% dels casos mundials–.Els símptomes de la nova malaltia són en molts casos semblants als d'un refredat, però poden venir acompanyats de febre i fatiga, tos seca i dispnea (dificultat per a respirar).