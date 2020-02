La Generalitat signa un conveni per impulsar la FP en el sector de les assegurances

El conveni estarà en vigor fins al 31 de desembre del 2023 i promou el cicle de grau superior d'Administració i Finances

El departament d'Educació ha subscrit un conveni de col·laboració amb associacions representatives de la indústria de les assegurances a Catalunya per impulsar la formació de professionals del sector i promoure la Formació Professional (FP) dual.El conveni, presentat aquest dimarts, estarà en vigor fins al 31 de desembre del 2023 i promou el cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances, que inclou dos mòduls formatius que permeten al Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona acreditar a l'alumnat per treballar en la mediació d'assegurances.Aquests mòduls són el de Tècnica d'Assegurances, amb una durada de 198 hores i compost per quatre unitats formatives, i el de Gestió d'Assegurances, de 99 hores i tres unitats.Aquest programa d'FP dual, que s'imparteix ara mateix en tres instituts, permetrà establir nous acords de col·laboració específics amb les entitats signants del conveni amb l'objectiu de millorar la inserció laboral.Segons dades de la Generalitat, «el 85% dels alumnes de la primera promoció d'aquest cicle va rebre una oferta laboral de les empreses i corredories d'assegurances on van dur a terme la formació dual».El conveni compta amb la signatura de la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA), l'Associació Espanyola de Corredories d'Assegurances (ADECOSE), els Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona; la Fundació Auditorium i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya.