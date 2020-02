El govern espanyol deroga l'acomiadament objectiu per acumulació de baixes mèdiques justificades

L'acomiadament per baixes justificades ara derogat va ser avalat pel Constitucional en una sentència a l'octubre que va provocar grans queixes dels sindicats. Llavors, el Constitucional va dir que «les absències intermitents, encara que siguin per causes justificades, generen un increment de costos laborals que l'empresa no té perquè suportar».L'Estatut dels Treballadors, en el seu article 52.d, permetia acomiadar un treballador quan les baixes justificades superessin el 20% de les jornades a treballar durant dos mesos consecutius -sempre que el total d'absències superés el 5% de les jornades hàbils durant els dotze mesos anteriors-, o en arribar al 25% d'absències en quatre mesos discontinus durant un any.La ministra Díaz ha justificat l'ús del reial decret per aprovar la derogació d'aquest tipus d'acomiadament. «Crec que hi ha poques ocasions en que es justifiqui més la urgència d'una mesura d'aquestes característiques, parlem de vulneració de drets i preservació de salut», ha defensat la ministra.Durant la roda de premsa, Díaz ha dit que la mesura «no té caràcter retroactiu», de manera que no podrà beneficiar als treballadors que ja hagin estat acomiadats amb aquesta llei.D'altra banda, la ministra ha dit que la resta d'aspectes de la reforma laboral del PP que es començaran a revertir s'estan en negociant amb «discreció» amb els agents socials. «Els pitjors impactes de la reforma laboral estan relacionats amb la precarietat, 10 milions de treballadors són precaris, i amb la contrareforma laboral que va trencar l'equilibri en el dret laboral en la negociació col·lectiva», ha afirmat.