Autoritzen l'acte del Consell per la República que reunirà Puigdemont, Comín i Ponsatí a Perpinyà

Subratllen que respecten «el principi de llibertat de manifestació» i que ara s'organitzarà el dispositiu de seguretat

Actualitzada 18/02/2020 a les 15:45

La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat l'acte del Consell per la República a Perpinyà on hi participaran els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, i que se celebrarà el dissabte 29 de febrer al Parc de les Exposicions. Fonts de la prefectura expliquen que després que l'Ajuntament hagi avalat l'acte, ells respecten «el principi de llibertat de manifestació» i que no hi ha cap motiu de força major que porti a prohibir-lo. En els propers dies, la prefectura, l'organització i el consistori organitzaran el dispositiu de seguretat i mobilitat. Es preveu que a l'acte hi assisteixin milers de persones. De fet, ja hi ha 400 autocars confirmats i des de fa dies no queden habitacions d'hotel disponibles a Perpinyà.