Una mare agredeix a una mestra, però no anirà a la presó perquè la docent no és funcionària

Va ser acompanyada d'una amiga i també van amenaçar a la professora: hauran de pagar una multa

Actualitzada 15/02/2020 a les 19:54

Dues dones han estat condemnades a pagar sengles multes per agredir a una mestra, però no ingressaran a la presó perquè la docent no és funcionària, informa El Faro de Vigo. Els fets van ocórrer fa ara un any. En el centre de la polèmica està una nena de 7 anys, de la qual els seus pares estan separats. El centre, concertat, va mediar i es va aconseguir un acord sobre els dies en què la mare o el pare recollirien a li menor.El 28 de gener de 2019 ja va haver-hi un conflicte, però va ser el dijous 14 de febrer de l'any passat quan van ocórrer els més greus. A la mare, Cyntia F. S., no li tocava emportar-se a la nena, però va acudir al col·legi i «manifestant-li de manera intimidatòria» a la docent que «com no lliurés» a la petita «s'anava a assabentar» i hauria de «atenir-se a les conseqüències». Després, a les 14.30 hores, Cyntia F. S. va arribar acompanyada de la seva amiga Marta G. P. La mestra, que abans havia informat la direcció i a la inspecció, els va dir que tenien prohibit l'accés a les instal·lacions.Segons la sentència, en aquest moment la progenitora es va mostrar «molt alterada i agressiva» i va entrar «cridant reiteradament el nom de la seva filla», quedant la seva amiga en l'entrada, per a després abalançar-se sobre la professora «donant-li una manotada en la cara i empenyent-la fortament en les espatlles sense que arribés a caure a terra». L'autora, Marta G. P., haurà de pagar una indemnització de 1.632 euros a la víctima, després que la jutgessa veiés acreditats els fets, que van ser gravats per les càmeres de seguretat del col·legi, i pel testimoniatge d'altres professors que van sortir en defensa de la seva companya, així com del comunicat mèdic de lesions i la pericial forense.Pel seu costat, Cyntia F. S. va ser condemnada a una multa de 360 euros per un delicte lleu d'amenaces.La sentència destaca «la violència, agressivitat i gestos amenaçadors explícits» de les acusades, en presència de menors, però opta pel delicte de lesions i no d'atemptat perquè la mestra és contractada laboral i no funcionària, com exigeix el Codi Penal.