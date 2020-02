Troben morta a Caroline Flack, de 'Love Island': tercera mort d'una estrella d'aquest reality

El seu cos ha estat localitzat sense vida al seu apartament de Londres aquest dissabte

Actualitzada 15/02/2020 a les 20:01

La presentadora britànica Caroline Flack, de 40 anys, ha estat trobada morta aquest dissabte al seu apartament de Londres, segons recull el diari Daily Mail.Flack era molt coneguda per haver presentat el popular reality britànic Love Island en la cadena ITV, programa que va abandonar després de ser acusada d'agredir al seu nuvi Lewis Burton, un cas pel qual estava pendent d'anar a judici, que tenia previst començar el 4 de març.Encara que no s'ha donat més informació sobre la causa de la defunció de Flack, es tracta de la tercera mort d'una estrella d'aquest reality de cites després dels suïcidis de dos dels seus exconcursantes, Mike Thalassitis i Sophie Graydon.La presentadora va ser detinguda el 14 de desembre després d'un suposat altercat amb la seva parella, incident en el Lewis Burton la va acusar d'haver-li colpejat amb un llum. Ella es va declarar innocent en tot moment, mentre que Burton, extenista professional, es va retractar posteriorment d'aquestes acusacions.No obstant això, després d'una vista ràpida celebrada aquest mateix mes de desembre, se li va dictar una ordre d'allunyament i tenia prohibit contactar amb el seu nuvi.Malgrat tot això, Lewis Burton li va dedicar aquest divendres un romàntic missatge per Sant Valentín, en el qual li declarava el seu amor i confirmava que continuaven junts.L'última publicació de Caroline Flack en les xarxes socials va tenir lloc dijous passat, quan la presentadora va penjar un collage de fotos al costat del seu gos.