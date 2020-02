La fiscalia es querella contra el director de l'Oficina de Puigdemont per un viatge i 11 euros en peatges

Actualitzada 17/02/2020 a les 12:08

La fiscalia ha presentat una querella contra Josep Lluís Alay, director de l'Oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, per viatges i tiquets de peatge. L'acusa dels delictes de malversació i prevaricació. Se n'ocuparà el jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona, segons han confirmat fonts del ministeri públic. En un comunicat, l'Oficina de Puigdemont explica que la causa de la querella és un viatge «justificat i oficial» d'Alay a Nova Caledònia i el pagament d'uns tiquets de peatge per anar a la presó de Lledoners. Assegura que els treballadors de l'oficina estan complint el marc legal i atribueix la querella a «raons polítiques i no legals».