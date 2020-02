Interior vol substituir els guaites forestals per càmeres de videovigilància

L'informe justificatiu del canvi de model de detecció i vigilància d'incendis forestals per a l'any 2020, signat pel director general de Prevenció d'Incendis i Salvaments, recomana, literalment, «deixar de prestar les tasques de detecció i vigilància d'incendis forestals mitjançant les torres de vigilància de guaites» i proposa començar a instal·lar càmeres de vigilància «a les torres i instal·lacions» de la Generalitat que tingui visibilitat sobre el territori susceptible de patir incendis.L'informe analitza la funció dels guaites forestals, que des dels anys 90 se situen en torres elevades per detectar columnes de fum, posicionar-les degudament al territori, comunicar-les a la sala de control descrivint-les tècnicament i informar sobre l'evolució del possible incendi. En aquest sentit, l'estudi considera que la desestacionalització dels incendis (com a conseqüència, sobretot, del canvi climàtic) i el fet que la ciutadania porti a sobre telèfons mòbils han convertit el model en «insostenible».L'estudi recull que durant els darrers deu anys s'han produït un total de 10.000 avisos per incendis forestals i, d'aquests, només 37 els han fet els guaites forestals que hi ha repartits arreu del país durant la campanya d'incendis. També recull que les torres actuals són «clarament ineficients» perquè les instal·lacions no compleixen amb els requisits de prevenció de riscos laborals.Els guaites forestals van tenir coneixement d'aquest informe, datat el 3 de febrer, a través dels representants sindicals i ja han anunciat que no es quedaran de «braços plegats» per una proposta que, consideren, suposa «l'eliminació» del cos de guaites. D'entrada, ha convocat una manifestació aquest dimarts davant del Departament d'Interior i també estan treballant en estudis propis per desmentir les xifres de l'informe.Tan bon punt van saber que Interior proposa substituir els guaites forestals per càmeres de videovigilància, els guaites es van començar a organitzar a través d'un grup de whatsapp. Un dels guaites, Enric Vernedas, en nom del col·lectiu, defensa que des dels anys 90 fan la seva feina de manera «impecable» i assegura que les càmeres o els avisos ciutadans «no podran donar la informació precisa i professional» que donen ells. A més, sosté que dir que en deu anys només han alertat de 37 columnes de fum «és una barbaritat que no s'ajusta a la realitat».L'informe de la direcció general recull l'experiència de la torre de guaita de Montserrat, amb càmeres connectades a les sales de control territorial, i assegura que el seguiment de les columnes de fum amb aquestes tecnologies es fa «molt satisfactòriament». Segons Interior, perquè garanteixen la cobertura els 365 dies de l'any i «garanteixen la immediatesa del seguiment i evolució d'una columna a qualsevol hora i tots els dies de l'any».A Catalunya hi ha 48 torres de guaita i una plantilla màxima de 96 guaites. Segons Vernedas, les càmeres poden ser «un complement» a la feina dels guaites però, en cap cas, substituir-los. «A l'estiu, la visibilitat a causa de la calitja o altres factors atmosfèrics pot ser dolenta i les càmeres se'n ressenten molt més que l'ull humà», exposen els guaites que també posen de relleu la seva feina a l'hora de «filtrar la informació». «Som personal especialitzat i diferenciem entre fum i pols, estalviem molts recursos a l'administració cada estiu», ha destacat Enric Vernedas.Els guaites també critiquen que la direcció general posi com a argument per eliminar la vigilància el mal estat d'algunes torres. «En deu anys no hi han invertit però és que, a més, l'informe recull algunes situacions que no són fidels a la realitat», ha dit. «Ens resulta poc creïble i en podem desmentir els resultats», assenyalen els guaites.Per això, els guaites esperen que Interior faci marxa enrere i que no suprimeixi un cos que, defensen, és imprescindible per avisar de possibles incendis, sobretot en aquelles masses forestals «poc poblades i poc freqüentades»: «Entenem que no podem deixar el bosc sense vigilància tot esperant que hi hagi algun visitant o excursionista a la zona».