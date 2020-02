Dolors Bassa surt de la presó de Puig de les Basses per tenir cura d'un familiar d'edat avançada

Actualitzada 17/02/2020 a les 12:28

L'exconsellera Dolors Bassa ha sortit per primer cop de la presó de Puig de les Basses en aplicació de l'article 100.2. Ho ha fet aquest dilluns poc abans de les 12 del migdia. La Junta de Tractament del centre penitenciari la va autoritzar la setmana passada a deixar Puig de les Basses tres dies a la setmana durant vuit hores al dia per tenir cura d'un familiar d'edat avançada.Bassa ha sortit caminant, un vehicle amb la seva germana i altres familiars l'esperava a l'entrada de la presó. Aquest mateix dilluns també ha sortit de Mas d'Enric l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, també per cuidar un familiar.