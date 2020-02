Art i reflexió al voltant del foc

Actualitzada 16/02/2020 a les 20:27

Jugar amb foc vol ser un espai de reflexió sobre l’ús del foc i la gestió de les zones rurals per entendre’l com un aliat i no com un enemic. Aquest és el punt de partida de l’exposició que es va inaugurar el passat divendres, 14 de febrer, al Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla de l’Espluga de Francolí.

Tal com van expressar els seus promotors, la mostra neix amb la voluntat d’aprofundir en l’ecologia del foc, generar coneixement i reflexionar sobre els incendis forestals, la gestió dels boscos i el canvi climàtic. I fer-ho mitjançant els llenguatges artístics, a través d’obres de Joan Miró, Josep Guinovart, Chema Madoz, Joan Brossa, Núria Vila o Marta Pruna, entre altres. En total, són una vintena els artistes que participen en l’exposició amb escultures, pintures, cartells, fotografies o audiovisuals.

Així per exemple, s’hi mostra un tapís de Joan Miró, Sobreteixim 17, que ha estat cedit per la Fundació Joan Miró i que presenta com a principal singularitat el fet que s’ha elaborat amb una tècnica on s’utilitza el foc. Altres peces rellevants són El llamp, de Josep Guinovart, o el cartell Correfoccorref, de Joan Brossa, que va confeccionar per al correfoc de les Festes de la Mercè de 1982. Quant a la imatge gràfica de l’exposició, s’ha escollit una fotografia de Chema Madoz on l’artista crea una metàfora que utilitza el recurs d’un misto cremat sobre la mesura d’un termòmetre.

Des de sempre el foc ha jugat el paper d’escalf, il·luminació i cor de les tradicions. A la vegada, però, és també una amenaça a causa dels grans incendis i la seva enorme capacitat d’actuar de manera incontrolable. Jugar amb foc mostra aquesta dualitat en un recorregut que s’organitza a través de quatre grans blocs: L’origen del foc, El foc aliat, El foc desfermat i Conviure amb foc. Durant el recorregut, el visitant està convidat a reflexionar sobre aquests aspectes a través de l’art així com de diversos audiovisuals.

Jugar amb foc és una exposició coproduïda amb la Fundació Pau Costa i es podrà visitar fins al 24 de gener de 2021. Durant aquests mesos es programaran tot un seguit d’activitats paral·leles com ara xerrades, tallers i un cicle de cinema. A més, s’ofereix una proposta educativa coordinada per Còdol Educació a disposició dels centres educatius. En paral·lel, durant tot l’any, el mateix museu generarà continguts audiovisuals al voltant de la temàtica de l’exposició. La proposta consta d’una desena de vídeos de dos minuts i mig que es publicaran a les xarxes socials del Museu, sobre qüestions i projectes relacionats amb els quatre grans blocs de l’exposició.

Jugar amb foc és la tercera exposició que produeix íntegrament el Museu de la Vida Rural després de l’aprovació d’un pla estratègic que situa l’educació cultural per la sostenibilitat en l’eix de les seves actuacions, amb la voluntat que aquesta esdevingui una eina de transformació social.