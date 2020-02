Les persones al·lèrgiques o intolerants a aquest fruit sec han d'evitar-ne el consum

Actualitzada 17/02/2020 a les 19:53

L'Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertit que la presència de traces de cacauets als envasos de musli de la marca Mestemach. Per aquest motiu, totes les persones al·lèrgiques o intolerants a aquest fruit sec han d'evitar-ne el consum.Els productes en concret són el 'Muesli con frutas' de Mestemach, que es presenta en un envàs de 750 grams, i amb les dates de caducitat 02/09/2020, 30/09/2020 i 15/11/2020. Les Comunitats Autònomes ja han estat alertades per les autoritats competents per tal de retirar el producte.