Un home mor després d'una baralla a les portes d'un bar de Figueres

Un home ha mort després d'una baralla la matinada d'aquest diumenge a Figueres. L'home ha estat trobat inconscient cap a les quatre de la matinada a les portes d'un bar d'una zona d'oci nocturn, al costat de la plaça del Sol del centre de la capital de l'Alt Empordà.A aquella hora, els Mossos han rebut l'avís que hi havia un home inconscient a fora del bar. L'home va ser traslladat en estat greu pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on finalment ha mort aquest diumenge al matí. Segons han informat els Mossos, els fets apunten a un homicidi imprudent.Segons ha pogut saber l'ACN de fonts de la investigació, l'home s'ha barallat amb un altre fora de l'establiment. En la baralla no hi ha hagut armes. En un moment de l'enfrontament, segons les mateixes fonts, l'altre home li ha donat un cop que l'ha fet caure al terra. L'home ha quedat inconscient estès a terra.