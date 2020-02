Un home amb enanisme i en cadira de rodes mata als seus pares a Nicaragua

L'assassí va confesar que va cometre el crim amb l'ajuda de la seva parella

Actualitzada 15/02/2020 a les 12:53

El nicaragüenc Adrián José Guerrero Echeverri, de 38 anys i qui pateix un trastorn ossi conegut popularment com a nanisme, es va declarar aquest divendres culpable d'haver assassinat als seus pares septuagenaris el passat 17 de novembre amb la complicitat de la seva parella. Guerrero Echeverri i Nidia Patricia Quintana van admetre la seva culpabilitat davant una jutgessa a Managua pels delictes de parricidi, assassinat agreujat i robatori amb intimidació agreujat en perjudici del pare, Guillermo Adrián Guerrero Espinoza, de 73 anys, i la mare, Sonia Marlen Echeverry Mendieta, de 72.Segons el Ministeri Públic i la Policia Nacional, l'assassí confés, que es mobilitza en cadira de rodes, i la seva parella, de 26 anys, són els autors del doble crim. El parricida, en presència dels seus dos germans que eren a la sala del judici, va acceptar haver demanat a la seva dona que arribés fins a la casa on ell vivia juntament amb els seus pares i que allí, de comú acord, van procedir a desconnectar tot el dispositiu de càmeres de seguretat per a després assassinar-los.La parella de septuagenaris va ser acoltellada prop de la mitjanit del 17 de novembre de 2019 en el seu habitatge del nou centre de Managua. Els cossos de les víctimes van ser trobats en bosses que van deixar amagats dins de dos armaris robers, segons els seus veïns.Com a part de les proves en el judici, la Fiscalia va presentar testimonis, vídeos de l'escena del crim i les compres que van fer amb les targetes de crèdit i dèbit dels assassinats. Les autoritats van detenir a tots dos sospitosos en un hotel de Managua, on havien fet ús d'una de les targetes de crèdit de les víctimes, que tenien un límit de 10.000 dòlars.Segons la Policia, per a cometre el crim van colpejar als pares de Guerrero Echeverri amb un tub metàl·lic al cap, posteriorment els van apunyalar amb navalles, després els van asfixiar amb un coixí, i finalment els van cobrir amb plàstic negre i els van ficar en els armaris. A més, la parella ara jutjada va robar les targetes de crèdit, joies i prop de 200 dòlars abans e fugir en un automòbil propietat de les víctimes que tenien estacionat a l'hotel en el qual es van allotjar.En el judici, el Ministeri Públic va sol·licitar per a l'acusat la pena de 25 anys de presó per cadascun dels assassinats, més 7 anys pel delicte de robatori; i per a la dona, 30 anys per cada assassinat, i 7 anys per robatori, per a un total de 67 anys. La jutgessa Adela Cardoza, del Jutjat Segon Districte Penal de Judici de Managua, va resoldre que la sentència serà notificada el 21 de febrer.