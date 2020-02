Ryanair, condemnada a pagar 50 euros per cobrar l'equipatge de mà a quatre passatgers

La usuària que va comprar els bitllets va haver d'abonar 34 euros extra per a poder viatjar amb les maletes en cabina

El Jutjat del Mercantil número 3 d'Alacant ha condemnat a Ryanair a abonar 50 euros a una usuària que va denunciar a la companyia per cobrar-li, a ella i als seus tres acompanyants, per transportar l'equipatge de mà en cabina.La passatgera havia hagut de pagar 34 euros extra, vuit per cada maleta, per a un viatge Liverpool-Alacant després d'aplicar-li la companyia la seva tarifa priority. A la seva volta, va reclamar aquest import a l'aerolínia, que es va negar a retornar-li els diners, per la qual cosa va decidir denunciar a Ryanair al febrer de 2019. Ara, el jutge ha fallat al seu favor. La sentència fonamenta la seva part dispositiva en l'article 97 de la Llei de Navegació Aèria, que estableix que «el transportista estarà obligat a transportar juntament amb els viatgers, i dins del preu del bitllet, l'equipatge amb els límits de pes, independentment del nombre d'embalums de mà i volum que fixin els Reglaments».D'aquesta forma, la normativa obliga les aerolínies a transportar de manera gratuïta l'equipatge de mà que els passatgers portin amb si, i indica que «únicament podrà denegar-se l'embarqui d'aquests objectes i embalums en atenció a raons de seguretat, vinculades al pes o a la grandària de l'objecte en relació amb les característiques de l'aeronau». Aquesta sentència se suma a una anterior del Jutjat del Mercantil número 13 de Madrid, que al novembre de l'any passat va condemnar també a Ryanair a retornar els 20 euros que una usuària va pagar per a poder viatjar en cabina amb una bossa i una maleta.