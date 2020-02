Ordenen la retirada dels productes de Lactis Casa Macán per «incompliments greus»

Les autoritats sanitàries han suspès l'activitat de l'empresa després de comprovar que les seves instal·lacions «no permeten garantir la seguretat dels productes allí elaborats»

Actualitzada 15/02/2020 a les 19:40

Les autoritats sanitàries han ordenat retirar del mercat els productes de l'empresa Lactis Casa Macán, l'activitat de la qual ha estat suspesa després de detectar-se en les seves instal·lacions una sèrie d'incompliments «greus» que «no permeten garantir la seguretat dels productes allí elaborats».D'això ha informat aquest dimecres 12 de febrer la Conselleria de Sanidade gallega, que ha traslladat la situació, detectada en un control oficial realitzat en les instal·lacions de l'empresa, a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan).Així, els serveis veterinaris de Salut Pública de la zona de Lugo dependents de Sanidade han suspès de manera cautelar totes l'activitats de la indústria. A més, els productes han estat intervinguts i s'ha ordenat la retirada dels canals de distribució de tots els productes comercialitzats per Lactis Casa Macán, amb seu a Lugo.La prohibició afecta a tots els lots de productes d'aquesta companyia, com el llard cuit de vaca, els formatges Arzúa Ulloa, Tetilla, Arzúa Ulloa curat, formatge de barra Costeño i formatge gallec en llesques.Segons assenyala la Conselleria de Sanidade, que recomana als ciutadans que tinguin aquests productes que no els consumeixin i els retornin als punts de compra, aquests lactis van ser distribuïts en, almenys, Galícia, Catalunya i Castella La-Taca