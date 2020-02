Mor un motorista de 36 anys en un accident en el túnel de Doctor Esquerdo de Madrid

El motorista va xocar contra la mitjana i després contra un vehicle que circulava en sentit contrari

Actualitzada 16/02/2020 a les 11:57

Un motorista de 36 anys ha mort aquest diumenge a Madrid després de sofrir un accident en el túnel de Doctor Esquerdo, a l'altura de Manuel Becerra, en impactar contra la mitjana i contra un cotxe que circulava en l'altre sentit, han informat fonts d'Emergències Madrid.L'accident s'ha produït entorn de la 1 de la matinada i, segons investiga la Policia Municipal de Madrid, el motorista va perdre el control en un corba del túnel i ha impactat contra la mitjana, per la qual cosa va sortir acomiadat del vehicle i va impactar també contra un cotxe que circulada en sentit contrari.L'home ha sofert diversos traumatismes i lesions greus pel que finalment Samur-Protecció Civil no ha pogut realitzar maniobres de reanimació i ha confirmat la seva defunció. Una psicòloga de Samur-Protecció Civil ha hagut d'assistir als ocupants del vehicle contra el qual ha impactat el motorista i s'ha traslladat al domicili de la víctima per a informar els familiars.La Policia Municipal de Madrid ha tallat el trànsit en el túnel de Doctor Esquerdo en tots dos sentits fins que ha arribat la comissió judicial i s'ha encarregat de realitzar l'atestat.