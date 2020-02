Mor atropellat per un cotxe un vianant que caminava de nit pel mig de l'N-IIa a Lleida

Actualitzada 15/02/2020 a les 12:41

Un vianant va morir atropellat anit per un cotxe quan caminava pel mig de l'N-IIa a Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 23.47 hores d'ahir divendres al quilòmetre 459,3 de l'N-IIa, direcció Alcarràs i a tocar del polígon industrial la Creu del Batlle. Segons els Mossos d'Esquadra, la víctima anava pel bell mig de la carretera i no portava elements reflectants. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques, que no va poder fer res per salvar la vida de l'home. Amb aquesta víctima, són 16 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.