Lidl alerta sobre dos lots de pots d'orenga per risc de danys en el fetge

Actualitzada 16/02/2020 a les 11:01

La cadena de supermercats Lidl ha alertat sobre la presència d'alcaloides pirrolizidínicos en dos lots d'orenga per risc de danys en el fetge. En concret, el producte afectat és Kania Orenga, de 7,5 grams, amb data de consum preferent de juliol de 2022 i del proveïdor Weiand Gmbh.Lidl ha informat en la seva pàgina web que els lots que contenen «un valor elevat» d'aquests alcaloides pirrolizidínicos són els LA91832 i LC91834. De moment, aquesta alerta no està inclosa en la Xarxa de Alertas de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.Segons assenyala la nota de la cadena de supermercats, «els alcaloides són components vegetals procedents de plantes no desitjades que creixen al costat dels cultius i no s'han separat correctament durant la collita». En cas d'ingesta prolongada, aquests elements poden provocar afeccions hepàtiques.Lidl ha ordenat la retirada de la venda de tots dos lots i demana als consumidors que posseeixin algun dels productes afectats que no ho consumeixin i ho retornin a qualsevol botiga de la cadena per al reemborsament dels diners fins i tot sense presentar el tiquet de compra.