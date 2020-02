La Xina eleva a 1.665 els morts pel coronavirus

Les morts pel coronavirus a la Xina van augmentar en les últimes 24 hores en 142 persones fins a aconseguir els 1.665 morts, va informar avui la Comissió Nacional de Salut del país asiàtic

Actualitzada 16/02/2020 a les 12:26

Segons les dades facilitades per la comissió en la seva pàgina web, es van comptabilitzar a més 2.009 nous infectats -632 menys que els 2.641 nous casos confirmats del dia anterior-, la qual cosa eleva a 68.500 el nombre de contagis detectats fins ara a la Xina.Els morts pel COVID-19 -nou nom oficial de la malaltia- a la província de Hubei, focus de l'epidèmia, van augmentar en les últimes 24 hores en 139 fins a aconseguir les 1.596 persones mortes allí, va informar la Comissió Provincial de Salut d'aquesta regió centro-oriental del país. En Hubei es van comptabilitzar a més 1.843 nous casos -xifra també menor a la del dia anterior, quan van sumar 2.420-, la qual cosa eleva a 56.249 el nombre de casos detectats fins ara en aquesta província. De les 139 últimes morts en Hubei, 110 es van produir en la seva capital, Wuhan, que roman en quarantena des del passat 23 de gener.Així mateix, la Comissió Nacional de Sanitat va informar avui que en el mateix període de 24 hores es van registrar 219 casos greus en tot el país i 1.323 persones van ser donades d'alta després de superar la malaltia. Segons les dades oficials, 9.419 pacients han estat donats d'alta des que va començar l'epidèmia, i s'ha realitzat seguiment mèdic a més de 529.418 persones que han estat en contacte pròxim amb els infectats, de les quals 158.764 segueixen sota observació.No obstant això, en les últimes 24 hores es van registrar 1.918 nous casos qualificats com a sospitosos, i en total sumen 8.228 els comptabilitzats amb aquesta qualificació, va informar l'organisme sanitari. Fins avui, tots els decessos menys quatre -al Japó, França, Filipines i Hong Kong- s'han produït a la Xina continental i, encara que una trentena de països compten amb casos diagnosticats, la Xina acapara entorn del 99% dels infectats.Els símptomes del nou coronavirus són en molts casos semblants als d'un refredat, però poden estar acompanyats de febre i fatiga, tos seca i dispnea (dificultat per a respirar).