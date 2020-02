Fort dispositiu policial per separar dos grups d'antifeixistes i ultres a la Meridiana

Un fort dispositiu policial separa dos grups d'antifeixistes i ultres a l'avinguda Meridiana de Barcelona, concretament a la plaça Sant Andreu Arenal, a la Meridiana amb Fabra i Puig. A una banda de la plaça, davant de l'estació, hi ha unes cinquanta persones amb banderes espanyoles, separades per Mossos d'Esquadra d'un altre grup format per unes 150 persones del col·lectiu independentista Meridiana Resisteix, que ha tallat aquest carrer durant 125 vespres en suport als presos, i que porta una pancarta on hi diu 'No passaran'. Agents i furgonetes dels Mossos estan encapsulant els dos bàndols per evitar enfrontaments i hi ha hagut intercanvi de crits entre els dos grups.Algunes de les consignes que s'han cridat, per la banda independentista, han estat 'llibertat presos', 'ni oblit ni perdó', o 'fora feixistes dels nostres barris', mentre que el grup d'ultres ha cantat 'sí, sí, sí Espanya ja està aquí' i l'himne d'Espanya. A més, el grup espanyolista ha agafat una estelada i l'ha tallat i trepitjat.Organitzacions com Somatemps, Federación de Plataformas por la Hispanidad, Legión Urbana Barcelona o el Timbaler del Grup, agrupades sota la plataforma 'Catalanes por España', han convocat una concentració des de les cinc de la tarda fins a un quart de vuit per protestar pels talls de la Meridiana. Meridiana Resisteix, per la seva banda, ha fet una crida a concentrar-se a les quatre de la tarda perquè «grupuscles feixistes» pretenien ocupar la via abans del seu tall.