El sector del cava i vi escumós celebra que EUA no els apliqui nous aranzels però lamenta la «incertesa» que han viscut

El president de la patronal Pimecava, Pere Guilera, ha assegurat que l'anunci és «una bona notícia», tot i que s'ha mostrat previngut. «Porta implícita una mala notícia, que és aquest món tan volàtil: avui és una bona notícia però no sabem què passarà d'aquí a quinze dies», ha avisat. Guilera, a més, ha anat més enllà i ha advertit que «d'episodis com aquest en passaran molts». Per al president de la patronal, aquesta situació es podria tornar a donar tant al sector del cava català com en altres països i sectors i ha demanat a tots els empresaris «reaccionar de forma tranquil·la».



Així, ha assegurat que s'ha d'estar «preparat per tots els escenaris» i que cal «tenir imaginació» davant de «governants inestables i de conflictes globals i econòmics brutals». «És una bona notícia, està bé i estem contents, però alerta, perquè coses com aquestes en passaran i en patirem les conseqüències», ha augurat. A més, Guilera ha atribuït la inestabilitat a les noves tecnologies. «Anys enrere la cosa era més tranquil·la, però avui en dia amb un cop de tuit es pot embarrancar tot», ha lamentat.



La Confraria del Cava, en una línia similar, també ha dit que es tracta d'una «bona» notícia i ha reconegut que tot el sector estava «molt preocupat» per la possibilitat que els aranzels poguessin arribar fins al cent per cent, com s'havia plantejat. «Han estat uns mesos d'incertesa per a tots», ha admès el seu president, Eduard Sanfeliu, que ha remarcat que estaven «a l'expectativa» des del desembre, quan es va anunciar la mesura. Sanfeliu ha explicat que si s'haguessin incrementat els aranzels hauria suposat «un greuge comparatiu» per als productors europeus i es «penalitzaria» el seu producte, que probablement hauria vist caure les seves vendes.



Una mesura «sense gaire sentit»

Per la seva banda, el gerent de l’Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinnat, Jaume Mata, també ha celebrat aquest canvi de rumb d'EUA. «Era el que esperàvem que passés», ha explicat, i ha afegit que era una mesura «que no tenia gaire sentit» perquè, al cap i a la fi, també perjudicava el consumidor nord-americà. Així, Mata ha explicat que per una banda impedia al ciutadà nord-americà adquirir aquest producte i per l'altra era un perjudici per al sector dels vins, que ha apuntat que «ja esta prou castigat».



A més, Mata ha volgut remarcar el cas específic de Corpinnat i ha explicat que, en vendre vins escumosos de qualitat, el preu de venda és més alt que el de la mitjana. Per tant, ha dit que si l'aranzel és percentual com més elevat és el preu més car surt al consumidor, per la qual cosa hi havia el risc de perdre moltes vendes. Això, a més, ha assenyalat que també hauria «penalitzat» la pagesia i els productors de raïm, que haurien disminuït vendes i segurament haurien vist baixar el preu del raïm.



Amenaça aranzelària

Aquest dissabte l'United States Trade Representative ha informat que l'Oficina del Representant del Comerç Exterior ha decidit finalment no incrementar per sobre del 25% la taxa d'aranzels addicionals que s'aplica actualment als productes no aeronàutics, com s'havia plantejat a finals del 2019. Això, per tant, ha deixat fora de perill el cava i els vins escumosos, que veien en risc el seu producte.



L'amenaça del president nord-americà, Donald Trump, de taxar al cent per cent els productes agroalimentaris europeus venia com a represàlia per les subvencions de la UE a l'aeronàutica Airbus. Sí que es manté, però, la taxa del 25% per a l'oli, el formatge i la majoria de vins, que està en vigor des de l'octubre.