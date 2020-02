Detecten 70 nous casos de coronavirus en el creuer Diamond Princess al Japó

EUA prepara l'evacuació dels seus ciutadans que es troben en aquest creuer en quarantena

Actualitzada 16/02/2020 a les 12:00

Les autoritats japoneses han anunciat aquest diumenge la detecció de 70 nous contagis del COVID-19 en el creuer Diamond Princess, en quarantena en el port de Yokohama, mentre els Estats Units i altres països preparen l'evacuació dels seus ciutadans que es troben a bord.Els nous casos eleven a 355 el total d'infeccions fins ara confirmades a bord del creuer Diamond Princess, segons les últimes dades ofertes pel ministre de Sanitat del Japó, Katsunobu Kato, en declaracions a la cadena estatal NHK. Fins al moment s'han realitzat test del nou coronavirus a 1.219 persones d'entre les aproximadament 3.700 que hi havia a bord quan les autoritats nipones van decretar la quarantena el passat 3 de febrer.Des de llavors, les autoritats han permès sortir del vaixell i hospitalitzar als passatgers que han contret el COVID-19, a més d'autoritzar el desembarcament d'alguns d'edat avançada o amb altres complicacions de salut i que hagin donat negatiu en les anàlisis mèdiques. Encara que estava previst que el període de quarantena per a totes les persones a bord del Diamond Princess s'estengués fins dimecres que ve, l'Ambaixada dels Estats Units al Japó va anunciar aquest dissabte que procedirà abans de la fi d'aquest termini a la repatriació d'uns 400 estatunidencs i els seus familiars que estan en el vaixell.Els Estats Units evacuarà als seus ciutadans del creuer -sempre que no hagin donat positiu en els test del virus- i els transportarà en dos vols xàrter que partiran el dilluns des de l'aeroport tokiota de Haneda amb destinació a bases militars en el seu territori, on hauran de sotmetre's a una nova quarantena, va explicar la seva legació diplomàtica a Tòquio.El Govern del Canadà va anunciar aquest dissabte que prendrà mesures similars, mentre que altres països com Corea del Sud, Hong Kong i Israel també han traslladat a les autoritats nipones la seva intenció d'evacuar als seus ciutadans. En el moment de decretar-se la quarantena hi havia a bord del Diamond Princess uns 1.200 passatgers japonesos i entorn 2.500 d'altres 56 nacionalitats, d'acord amb dades del Ministeri de Sanitat.