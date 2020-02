Creen una web perquè les empreses afectades per la cancel·lació del MWC puguin vendre els seus productes

Dos emprenedors han creat aquest cap de setmana una pàgina web perquè les empreses afectades per la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) 2020 puguin vendre els seus productes sense sortida. Es tracta de helpafectadosmwc.info, impulsada per David Pugès i Sergi Grimau, que ja han ajudat el centre de jardineria Vivers Barri a vendre ahir dissabte el seu estoc de més de 1.000 plantes en menys de dues hores.«Es tracta d'una plataforma destinada a fusters, retoladors o electricistes. Qualsevol petita o mitjana empresa afectada per la cancel·lació del MWC hi podrà ofertar els seus articles, mobiliaris o serveis. Així podran donar-hi sortida», ha explicat Salvador Barri, propietari de Vivers Barri, a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio.