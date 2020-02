Barcelona recupera el grup de treball per a la preservació de comerços emblemàtics i revisarà el catàleg

L'Ajuntament de Barcelona ha recuperat el grup de treball per a la preservació de comerços emblemàtics, en el qual hi participen a més dels representants de la regidoria de Comerç, membres dels grups municipals del consistori i de l'Associació d'Establiments Emblemàtics. L'entitat treballarà en la revisió del catàleg –amb un total de 221 comerços- i estudiarà la possibilitat de modificació de les normatives aplicables –singularment la Llei de Patrimoni Cultural- amb la incorporació de formes concretes d'activitat comercial, ampliant o revisant la catalogació dels establiments. En paral·lel, el grup de treball també incidirà en la promoció i dissenyarà rutes turístiques que uneixin aquests establiments històrics de la capital catalana.



També s'impulsaran accions per incrementar la participació dels emblemàtics en les activitats i manifestacions culturals que tenen lloc a Barcelona o el reforç del web del Fons d'imatges del comerç de Catalunya, potenciant-lo i actualitzant-lo. Finalment, el grup de treball també es fixa com a eix d'acció la cerca d'iniciatives per al manteniment i conservació dels establiments catalogats, Així, està prevista l'edició d'una guia de bones pràctiques per a la conservació de la imatge exterior de locals comercials, i s'està treballant en el suport mitjançant ajuts a la preservació d'aquests establiments.