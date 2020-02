Un xinès, primer mort pel coronavirus a Europa a un hospital de París

L'home havia arribat de la Xina a mitjans de gener

Una primera mort d'un pacient amb coronavirus s'ha produït a Europa, un turista xinès de 80 anys que estava hospitalitzat a París, va anunciar aquest dissabte la ministra francesa de Sanitat, Agnès Buzyn.El mort, originari de la província de Hubei -la més afectada a la Xina-, havia arribat a França el 16 de gener i portava des del 25 de gener ingressat a l'hospital Bichat de la capital francesa. Es trobava en estat molt greu, amb respiració artificial.L'home va estar ingressat inicialment en el servei de reanimació i després va passar al que s'encarrega de malalties infeccioses amb un dispositiu especial per a evitar els contagis.Buzyn, que va comparèixer davant la premsa, va explicar que hi ha altres sis pacients amb la malaltia que es troben hospitalitzats a França, però no hi ha inquietud sobre la seva situació.També va recordar que altres quatre persones que havien estat infectades s'han curat i han estat donades d'alta.La filla del pacient mort, que va viatjar al costat d'ell a França per a una estada turística, també es va contagiar amb el coronavirus i va ser internada en el mateix hospital, però ha evolucionat favorablement i serà donada d'alta pròximament.La ministra va assenyalar que, tenint en compte la situació de la malaltia, cal preparar el sistema sanitari francès per a l'eventualitat que l'epidèmia originada a la Xina s'estengui pel món i es converteixi en pandèmia.Amb aquesta perspectiva, va dir que dimarts vinent rebrà als representants del personal sanitari que treballa als hospitals i en altres centres d'atenció.