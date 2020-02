Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-33 a Mollet del Vallès

Actualitzada 15/02/2020 a les 19:45

Un motorista ha mort en un accident de trànsit a la C-33, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental). El sinistre ha estat al punt quilomètric 88 i s'ha donat l'avís als Mossos d'Esquadra a les 18.48 hores d'aquest dissabte. Segons el Servei Català de Trànsit, el motorista ha caigut a la via i ha resultat mort i s'estan investigant les causes de l'incident. S'han activat tres patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM. Prop d'una hora després de l'accident, la via està tallada en direcció Barcelona. Amb aquesta víctima, són 17 les persones que han mort en accident de trànsit aquest 2020 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.