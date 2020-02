Les ITV demanen que es prohibeixi renovar l'assegurança d'un vehicle si no passa la inspecció tècnica

És una de les seves mesures per a lluitar contra l'absentisme dels conductors a l'hora de passar la inspecció tècnica dels seus vehicles, que arriba al 20%

L'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (Aeca-ITV) ha sol·licitat que es prohibeixi renovar l'assegurança d'un automòbil si no ha passat la ITV.Tal com ha indicat l'associació, aquesta és una de les mesures en les quals Aeca-ITV està treballant per a lluitar contra l'absentisme dels conductors a l'hora de passar la inspecció tècnica dels seus vehicles, que arriba al 20% (dada que s'eleva al 40% en furgonetes, 43% en motocicletes i 58% en ciclomotors).Així, ha valorat que en el Congrés de la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto), celebrat la setmana passada a Madrid, s'hagi posat en valor la importància de la ITV per a la seguretat viària.«Els vehicles evolucionaran tecnològicament d'una forma molt ràpida. I això requerirà que el sector de la ITV s'adapti a aquests canvis per a assegurar que els vehicles, durant la seva vida de funcionament, compleixen les normes establertes de seguretat viària i emissions», ha subratllat el director gerent de Aeca-ITV, Guillermo Magaz.A més, des de Aeca-ITV han assenyalat el «pas molt important» que va suposar el nou Reial decret que va entrar en vigor al maig de 2018, que va permetre comptar amb una inspecció "més independent, exigent i completa" i que va reforçar els procediments de formació dels inspectors.