La Guàrdia Civil alerta d'una nova estafa a través de Whatsapp

Actualitzada 15/02/2020 a les 20:28

La Guàrdia Civil ha alertat d'un nou frau a través de Whatsapp, la fi del qual és el d'obtenir l'accés al telèfon de la víctima i a les seves dades personals.Segons ha explicat, els usuaris reben un missatge de Whatsapp d'un dels seus contactes amb el següent missatge: «Hola, ho sento, et vaig enviar un codi de sis digitos per SMS per error, m'ho pots passar, si us plau? És urgent». Si la possible víctima busca el SMS i respon al missatge facilitant-li aquests números, els atacants poden finalitzar la instal·lació d'un malware -programa maliciós- en el seu telèfon.D'aquesta forma, aconsegueixen obtenir el control del compte de la víctima, podent accedir a tots els seus contactes i els grups de Whatssapp als quals pertanyi. La Guàrdia Civil ha comunicat que si es rep aquest SMS ha d'esborrar-se immediatament, i aconsella als usuaris estar alerta, ja que el missatge de Whatsapp prové d'un dels seus contactes, del qual ja hauria obtingut el control del compte i al qual hauria suplantat.