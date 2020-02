L'ONCE fomenta la inclusió de les persones cegues a través del goalball, l'esport on tothom juga amb antifaç

L'ONCE ha celebrat aquest dissabte el XVI Campionat de Goalball per fomentar la inclusió de les persones cegues a la societat. L'esport enfronta dos equips de tres jugadors i consisteix en llançar la pilota rodant a l'altra banda del camp i intentar ficar-la dins la porteria.Una de les condicions imprescindibles del joc és que un dels integrants de l'equip sigui cec o tingui una discapacitat visual «greu». Tots els membres juguen amb antifaç i s'orienten a través del sentit auditiu i del tacte. «Per una persona amb discapacitat visual practicar un esport li comporta anar adquirint habilitats imprescindibles en el desenvolupament de la nostra vida», ha assegurat el director del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona, Manel Eiximeno.El campionat està patrocinat per la Fundació Cruyff i ha estat organitzat pel Club d'Esports Adaptats per a Cecs Catalunya i el CRE ONCE Barcelona, amb el suport i col·laboració d'ONCE Catalunya i de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs.