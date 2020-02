Albiach fa una crida a impedir l'entrada de Vox a les institucions catalanes

La presidente de Catalunya en Comú Podem ha criticat el partit d'Abascal en un acte a Tarragona

La presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha fet aquest dissabte una crida per fer tot el possible per tal d'impedir l'entrada de Vox a les institucions catalanes i ha proclamat: «No passaran».Albiach ha replicat, abans de participar en un acte del seu partit a Tarragona, al recurs d'empara presentat ahir per Vox davant del Tribunal Constitucional (TC) perquè invalidi els acataments de la Constitució d'una trentena de nacionalistes durant la sessió constitutiva de Congrés i se'ls negui la condició de diputats.«Hem de treballar durament perquè l'extrema dreta no entri en les institucions catalanes», ha reclamat Albiach qui ha demanat: «Dir un gran i clar 'no passaran'».