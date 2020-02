Un brot de gastroenteritis afecta una setantena de persones allotjades en un hotel de La Molina

Actualitzada 14/02/2020 a les 10:46

Un brot de gastroenteritis ha afectat 65 menors d'entre 7 i 17 anys i 8 adults allotjats en un hotel situat a prop de la zona de Pista Llarga de l'estació d'esquí de La Molina, on hi passaven la Setmana Blanca. Els primers símptomes es van detectar dimecres al vespre i un equip mèdic de l'Àrea Bàsica de la Fundació Hospital de Puigcerdà es va desplaçar durant la nit fins a l'establiment hoteler per atendre'ls in-situ. Posteriorment, cap a la mitjanit, dos adolescents van ingressar a Urgències de l'Hospital de Cerdanya i on s'hi van estar fins a primera hora del matí, segons han confirmat fonts del centre hospitalari. Aquest dijous també es va desplaçar al centre una treballadora i tres nens, que també van rebre l'alta poques hores després.