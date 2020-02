Un asteroide «potencialment perillós» s'aproximarà a la Terra aquest dissabte

Té un diàmetre d'entre 440 i 900 metres i es mou a 55.000 quilòmetres per hora

Actualitzada 14/02/2020 a les 16:19

Un asteroide, denominat per la Nasa com a «potencialment perillós», passarà aquest dissabte a 5.600 milions de quilòmetres del planeta Terra.Aquesta distància sembla llunyana però la Nasa explica que aquests 5.600 milions de quilòmetres es tradueixen en 0,039 unitats astronòmiques. Tots aquells cossos que s'apropen al nostre planeta a menys de 0,05 unitats astronòmiques tenen l'etiqueta de potencialment perillosos.L'asteroide, batejat amb el nom de 2002 PZ39, té un diàmetre d'entre 440 i 900 metres i es mou a 55.000 quilòmetres per hora.Tot i això, la majoria d'aquests cossos no suposen un perill pel nostre planeta, ja que circulen per les òrbites de Mart i Júpiter, tot i que el 2002 PZ39 és una excepció. L'impacte d'un asteroide com aquest podria desencadenar un hivern nuclear que duri uns quants anys i la mort de milions de persones.