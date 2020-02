Presentada una guia per a familiars de malalts amb trastorns alimentaris

El primer eix se centra en l'explicació de què són els tca, quins tipus existeixen, les causes, els perfils de risc, el sentiment de culpa o el seguiment de dietes com a detonants. Així, s'exposen les diverses manifestacions clíniques físiques i psicològiques, els diversos tipus de tractaments, el pronòstic i la relació dels tca amb altres malalties com la diabetis, l'obesitat, la celiaquia o altres trastorns psiquiàtrics.L'eix del suport social analitza el rol dels pares, com la gestió dels sentiments de culpa, les renúncies per fer de cuidador i els dubtes, el paper dels germans, de la parella i dels amics. La part dedicada a les famílies explica què han de fer què no han de fer a casa i dona diversos exemples de reacció davant situacions concretes.La guia és el fruit de vuit anys de treball de la Taula de Diàleg, formada per diversos departaments de la Generalitat, empreses, universitats, societats científiques i acadèmiques, fundacions privades de promoció de la salut, experts, professionals de la salut, psicòlegs i familiars.Des del 2012 la taula ha fet tres grans treballs monogràfics sobre anorèxia i publicitat, internet i família, amb un decàleg de bones pràctiques per als mitjans de comunicació i publicistes, estudis acadèmics, enquestes i campanyes de sensibilització.L'ACC, a més, va impulsar un canvi en el Codi de Consum de Catalunya per poder sancionar l'apologia de l'anorèxia i la bulímia a internet, una legislació pionera a Europa que va entrar en vigor el març del 2019. Gràcies a la col·laboració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB), l'ACC ha multat amb 85.000 euros una empresa per oferir allotjament a un bloc d'internet des del qual es difonen missatges que inciten a pràctiques pro-anorèxia i pro-bulímia i no haver atès els requeriments de la Generalitat per retirar els continguts. Actualment hi ha vuit expedients sancionadors en tràmit i s'han bloquejat nou continguts denunciats.L'acte de presentació de la guia també ha servit per fer el traspàs del lideratge de la taula de l'ACC a l'Agència de Salut Pública de Catalunya.