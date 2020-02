La Fiscalia s'oposa al permís concedit a Cuixart per treballar i fer voluntariat fora de la presó

El ministeri creu que l'ús de l'article 100.2 ha de ser «excepcional» i en tot cas per «ensenyar-li a respectar la llei»

Actualitzada 14/02/2020 a les 14:13

La Fiscalia Provincial de Barcelona s'oposa al permís concedit a Cuixart per utilitzar l'article 100.2 per sortir de la presó unes hores al dia per treballar a l'empresa Aranow, de la qual és propietari, i fer voluntariat. En l'escrit el ministeri argumenta que l'ús d'aquest precepte ha de ser «excepcional» i en tot cas amb una proposta de tractament «relacionat amb l'etiologia delictiva». En el cas de Cuixart, al·lega la Fiscalia, l'àrea laboral «no és un dèficit» que el líder social hagi de treballar i el programa de tractament hauria de tenir per objecte «ensenyar al mateix a respectar la llei».A més, en l'escrit es conclou que si bé aquests motius ja serien suficients per no permetre-li fer ús de l'article 100.2, Cuixart compleix condemna «per un delicte greu» i es troba encara en els primers moments de compliment de la pena.«Això significa que la pena ha d'identificar-se per la societat i per l'afectat com una sanció efectiva», es remarca.