Detecten un potent senyal de ràdio d'una altra galàxia que es repeteix cada 16 dies

Els astrònoms desconeixen la font d'aquest senyal denominat, però han descobert que cada 16.35 dies segueix un patró similar

Actualitzada 14/02/2020 a les 12:38

Un grup d'astrònoms de la Universitat de Cornwell, en col·laboració amb l'Experiment Canadenc de Cartografia de la Intensitat de l'Hidrogen, han descobert una ràpida explosió de ràdio d'una altra galàxia amb un cicle constant de 16 dies.Aquestes ràfegues ràpides de ràdio (FRB, segons les seves sigles en anglès) són detectades per dispositius que capten senyals de l'espai exterior i es consideren un fenomen que suposa un centelleig fugaç que pot descarregar una enorme quantitat d'energia i que dura uns pocs mil·lisegons.El complex de tot això és que aquests senyals de l'espai són totalment impredictibles, fet que dificulta en gran manera el seu estudi perquè no existeix cap mena de patró per al seu seguiment.Segons expliquen des de Science Alert , mitjà on es va publicar el descobriment, aquest senyal es denomina FRB 180916.J0158 + 65 i es repeteix cada 16.35 dies. Es va detectar que els senyals FRB arribaven una vegada per hora durant quatre dies, per a posteriorment cessar i començar de nou 16.35 dies després.Van ser 409 dies els que van portar a aquests astrònoms a descobrir, a través de l'estudi i l'observació del procés d'aquests senyals, que el FBR 180916.J0158 + 65 és un dels pocs permet ser rastrejat fins a una galàxia. Concretament es troba en una galàxia espiral a 500 milions d'anys llum.Aquesta recerca ha resultat complicada perquè la major part dels FRB detectats fan explosió una vegada i mai més se'ls torna a detectar, la qual cosa dificultava el rastreig d'aquestes ràfegues fins a la galàxia de la qual provenien.Per descomptat, l'objectiu d'aquests astrònoms és continuar observant el FRB 180916.J0158 + 65, però continuaran intentant esbrinar si es pot detectar la periodicitat d'altres ràfegues.Sens dubte, els FRB són un dels misteris més difícils i intrigants per a l'astrofísica, ja que els astrònoms saben que apareixen per tot el cel però desconeixen com és la font de la seva creació.