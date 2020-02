Nou cas de vulnerabilitat dels Android: et poden hackejar el mòbil quan tens el Bluetooth activat

Es recomana als usuaris actualitzar els dispositius com més aviat millor

El sistema de connectivitat Bluetooth dels dispositius Android permet als criminals cibernètics controlar el dispositiu de manera remota quan l'usuari té el Bluetooth activat. Afecta els dispositius amb el sistema Android 8.0, 8.1 Oreo i Android 9.0 Pie.Aquest nou cas de vulnerabilitat d'Android va ser descoberta el novembre de 2019 per investigadors de la companyia de ciberseguretat Ernw.Un dels grans perills d'aquest error és que l'atacant no necessita interactuar amb el telèfon mòbil per infectar-lo o accedir-hi, només li cal l'adreça MAC del dispositiu, un número de 48 dígits que permet identificar els dispositius.La companyia Ernw va alertar a Google del problema i la setmana passada la propietària d'Android va fer extensiva una actualització del sistema operatiu, efectiva aquest febrer de 2020, que resol el problema. Per aquest motiu es recomana als usuaris actualitzar els dispositius com més aviat millor i activar el Bluetooth quan sigui necessari.